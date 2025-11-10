Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mann beschimpft, bespuckt und beißt Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (ots)

Am 9. November hat ein 36-Jähriger am Flughafen Frankfurt Bundespolizisten angegriffen und beleidigt. Reisende hatten zuvor über zwei verhaltensauffällige Männer im Terminal berichtet.

Beim Antreffen der Personen, verhielt sich einer der Männer den Beamten gegenüber sofort unkooperativ und weigerte sich, sich ihnen gegenüber auszuweisen. Zunächst beleidigte er die Einsatzkräfte und warf anschließend seine Identitätskarte in Richtung der Beamten. Dann drohte der Bulgare mehrfach im Besitz gefährlicher Gegenstände zu sein und Gewalt gegenüber den Polizisten anzuwenden.

Im weiteren Verlauf der Identitätsfeststellung leistete der Mann Widerstand, schlug, trat und spuckte mehrfach nach den Polizisten. Die Beamten fesselten ihn daraufhin und verbrachten ihn zur Dienststelle.

Während der Durchsuchung auf der Wache beleidigte und bedrohte der Polizeibekannte erneut die eingesetzten Beamten, spuckte in ihre Richtung und biss einem Beamten in den kleinen Finger. Der Beamte zog sich dabei einen Knochenbruch im kleinen Finger zu.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

