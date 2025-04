Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Fallrohren

Hückelhoven-Baal (ots)

Auf der Straße Am Hackeberg in Baal wurden zwischen Donnerstag, 17. April und Dienstag, 22. April, an insgesamt drei Häusern Fallrohre entwendet. An einem weiteren Haus versuchten unbekannte Tatverdächtige ebenfalls das Fallrohr zu entwenden, was jedoch nicht gelang.

