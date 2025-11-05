Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verdacht der Geldwäsche in Millionenhöhe - Festnahme durch Bundespolizei am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 4. November haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 49-jährigen Pakistaner am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl der belgischen Behörden wegen des Verdachts der Geldwäsche vor. Die Festnahme erfolgte dank einen Fahndungshinweises direkt am Flugzeug aus Dubai.

Dem Beschuldigten, der erst seit wenigen Tagen per Haftbefehl gesucht wurde, wird vorgeworfen Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, die über verschiedene Scheinfirmen Geldwäsche betreibt. Die Vermögenswerte sollen sich dabei auf ca. 10.000.000 Euro belaufen. Der 49-Jährige soll in der Vereinigung eine tragende Rolle einnehmen und über die meisten Transaktionen bestimmen.

Der Pakistaner wird am heutigen Tage dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichtes Frankfurt am Main vorgeführt. Ihm droht in Belgien eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren.

