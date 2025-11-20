Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schuppenbrnad durch defekten Räucherofen

Sülstorf/Schwerin (ots)

Bei einem Brand eines Schuppens auf einem Privatgrundstück in Sülstorf ist gestern Mittag Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstanden.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein im Schuppen stehender Räucherofen aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Das Feuer griff in der Folge schnell auf den gesamten Schuppen über, der vollständig niederbrannte. Personen kamen bei dem Vorfall im Gartenweg nicht zu schaden. Durch den Einsatz mehrerer alarmierter Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Eine Gefährdung für das angrenzende Wohnhaus bestand nicht. Hinweise für eine Straftat liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

