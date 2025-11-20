Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin - Fahndung nach Täter (FOTO)

Zarrentin (ots)

In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667). Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Das Bild sowie die genaue Personenbeschreibung ist auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem nachfolgenden Link https://tinyurl.com/Fahndung-Polizei zu finden. Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell