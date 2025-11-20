PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zerstörte Bushaltestellen in Zarrentin - Fahndung nach Täter (FOTO)

Zarrentin (ots)

In der Silvesternacht wurden in Zarrentin die Glasscheiben von zwei 
Bushaltestellen vermutlich durch pyrotechnische Erzeugnisse 
beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5941667).

Auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin sucht die 
Kriminalpolizeiinspektion Schwerin nun mit einem Foto nach dem 
mutmaßlichen Täter. 
Das Bild sowie die genaue Personenbeschreibung ist auf der Homepage 
der Landespolizei M-V unter dem nachfolgenden Link
https://tinyurl.com/Fahndung-Polizei zu finden. 

Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Person oder zu ihrem 
Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in 
Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder bei jeder 
anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

