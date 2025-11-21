PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe entwenden blauen VW Multivan von öffentlichem Parkplatz in Teterow

Teterow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben unbekannte Täter einen blauen VW Multivan (Baujahr 2009) in Teterow entwendet haben sollen. Laut Eigentümer sei der PKW besonders auffällig, da es auf beiden Fahrzeugseiten mit Schiebetüren ausgestattet ist.

Gegen 08:15 Uhr des 20.11.2025 informierte der 58-jährige Eigentümer des Fahrzeugs die Polizei in Teterow über den Vorfall. Laut Aussage des Geschädigten hätte er den PKW zuletzt am Vorabend gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz am Güterbahnhof gesehen. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben ist Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit mindestens 16.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

