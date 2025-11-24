Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach/Oeffingen: Schwerer Unfall auf L1197

Aalen (ots)

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen, gegen 08:15 Uhr auf der L1197. Zwischen dem Sami-Khedira-Stadion und der Abzweigung Oeffingen geriet eine 21-jährige Citroen-Fahrerin aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr in Richtung Remseck. Die 21-Jährige kollidierte mit ihrem Citroen frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Sie kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Auch der 41-jährige Vito-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die L1197 für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Aktuell dauert die Sperrung noch an (Stand 09:50 Uhr).

