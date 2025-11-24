Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemeldung zu Messerkontrollen im ÖPNV in Crailsheim

Aalen (ots)

Das Polizeirevier Crailsheim führte am Freitag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr gemeinsam mit der Bundespolizei eine Kontrolle des seit Juli 2025 geltenden Mitführverbotes von Waffen und Messern im öffentlichen Personennahverkehr durch. Mit insgesamt 12 Beamtinnen und Beamten wurden die Bahnhöfe in Crailsheim, Satteldorf, Wallhausen, Rot am See und Blaufelden kontrolliert und auch dort bestehende Zugverbindungen, sowie der Omnibusbahnhof in Crailsheim mit in die Kontrollen einbezogen. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden insgesamt 112 Personen kontrolliert. Beim Großteil der Kontrollen stellten die Beamten erfreulicherweise fest, dass das Mitführverbot eingehalten wurde, lediglich in einem Fall wurde ein Messer gefunden und sichergestellt. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz zur Anzeige gebracht. Durch die sehr niedrige Anzahl an festgestellten Verstößen kann die Polizei ein positives Resümee ziehen, nichtsdestotrotz wird die Polizei die Einhaltung des Mitführverbots von Waffen und Messern im ÖPNV auch in Zukunft in die täglichen Kontrolltätigkeiten einbeziehen.

