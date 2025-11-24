POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots) - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen, gegen 08:15 Uhr auf der L1197. Zwischen dem Sami-Khedira-Stadion und der Abzweigung Oeffingen geriet eine 21-jährige Citroen-Fahrerin aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr in Richtung Remseck. Die 21-Jährige kollidierte mit ihrem Citroen frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die ...

