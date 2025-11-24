PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Rot am See: Bei Unfall leicht verletzt

Am Montagmorgen gegen 07 Uhr befuhr eine 25-jährige VW-Fahrerin die L1040 und kam bei Buch aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Telefonmasten und wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

