POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall leicht verletzt
Aalen (ots)
Rot am See: Bei Unfall leicht verletzt
Am Montagmorgen gegen 07 Uhr befuhr eine 25-jährige VW-Fahrerin die L1040 und kam bei Buch aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Telefonmasten und wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.
