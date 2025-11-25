Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Auf Parkplatz mit PKW kollidiert

Eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Montag, gegen 13 Uhr, auf dem Berufsschulparkplatz in der Steinbeisstraße einen dort parkenden Dacia einer 20-Jährigen. Infolgedessen kollidierte sie mit dem Fahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Essingen/Dauerwang: Kompletträder entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten am Montag von sechs hochwertigen BMW, welche auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellt waren, jeweils alle vier Kompletträder. Die Tatzeit lag vermutlich zwischen 20 Uhr und 23 Uhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: In Gegenverkehr geraten

Am Montag gegen 11:20 Uhr geriet eine 40-jährige Fiat-Fahrerin auf der L1080 zwischen Dreherhof und Abbiegung nach Rauental aus derzeit noch ungeklärter Ursache in einer dortigen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden LKW eines 42-Jährigen. Der Fiat wurde beim Zusammenstoß abgewiesen, kam ins Schleudern und kam entgegen der Fahrspur in einem Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Abtsgmünd: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet am Montag, gegen 15:50 Uhr, ein 37-jähriger LKW-Fahrer auf der B19 von Abtsgmünd nach Untergröningen, kurz vor der Abfahrt Schäufele, in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verursachte er Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die eingesetzten Beamten nahmen Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahr, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Jagstzell: Unfall aufgrund Glätte

Aufgrund winterglatter Fahrbahn geriet am Montag, gegen 8 Uhr, ein 22-jähriger LKW-Fahrer in der Renneckermühle nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte infolgedessen mit einem dortigen Pflanzkübel. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Böbingen: Gegen Straßenlaterne geprallt

Gegen 3:15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Ford die Scheuelbergstraße in Richtung Ortsausgang. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Über Verkehrsinsel gefahren

Ein 74-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr am Montag gegen 18:30 Uhr die Bahnhofstraße. Aus Unachtsamkeit überfuhr er eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heubach: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Friedrichstraße zur Mögglinger Straße ereignete sich am Montag gegen 16:15 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstand und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 49-jähriger Lenker eines Hyundai bog von der Friedrichstraße auf die Mögglinger Straße ein, ohne die Vorfahrt eines dort fahrenden VW einer 48-Jährigen zu beachten. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde ein 7-jähriger Mitfahrer im VW leicht verletzt.

Ellenberg: Seilwinde verloren

Am Montag um 16:45 Uhr überfuhr ein 50-jähriger Lenker eines Tesla eine Seilwinde, die auf dem linken Fahrstreifen der BAB 7 lag. Der 50-Jährige befuhr die BAB in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau lag die Seilwinde auf der Fahrbahn, die zuvor ein anderer Verkehrsteilnehmer verloren haben muss. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

