POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Widerstand, Unfallflucht, Geräteschuppen und Kelleräume durchwühlt, Rauchentwicklung in Gebäude

Waiblingen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer wollte am Montag gegen 7:20 Uhr in der Straße Hegnacher Höhe die Straße überqueren und übersah hierbei den Mercedes eines 21-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einer Kollision zwischen Pkw und Fahrrad kam. Der Radfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Korb: Betrunkener Mann widersetzt sich Polizisten

Ein offensichtlich betrunkener Bewohner einer Asylunterkunft in der Brucknerstraße griff am Montagmittag gegen 12:30 Uhr zunächst eine Mitarbeiterin der Unterkunft an, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Auch den Beamten gegenüber wurde der Mann sofort aggressiv und bedrohte sie mit erhobenen Fäusten. Da der 35-Jährige sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen, hiergegen leistete er erheblichen Widerstand. Er wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Remshalden: Radfahrerin nach Unfall verletzt - Autofahrer geflüchtet

Eine 16-jährige Radfahrerin befuhr am Montag gegen 14:25 Uhr die Untere Hauptstraße aus Geradstetten kommend in Richtung Grunbach. An der Kreuzung Untere Hauptstraße / Mittelquerspange überquerte sie die Straße, wo es zur Kollision mit einem bisher unbekannten Autofahrer kam. Dieser fuhr nach dem Unfall unerlaubt weiter. Die Radfahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr missachtete eine 57-jährige Nissan-Fahrerin im Kreisverkehr in der Annonay Straße eine bevorrechtigte 22-jährige Hyundai-Fahrerin. Im Kreisverkehr kollidierte die 57-Jährige mit der rechten Fahrzeugseite des Hyundai. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Unfall

Ein 86-jähriger Citroen-Fahrer wollte am Montag, gegen 16:25 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf den rechten Fahrstreifen der doppelspurigen Blumenstraße einfahren. Dabei bog der 86-Jährige in einem zu großen Bogen auf die Straße ein und touchierte dabei den Mercedes eines 31-Jährigen, der ordnungsgemäß auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beim Unfall entstand Sachschaden von etwa 1.5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen/Rommelshausen: Geräteschuppen aufgebrochen

Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag 06:30 Uhr den Geräteschuppen eines Kindergartens in der Friedrichstraße auf. Entwendet wurde nichts. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Kernen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 41798.

Kernen/Rommelshausen: Kellerräume durchsucht

Vermutlich über die Tiefgarage gelangten unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 14:30 Uhr bis Montag, 19:30 Uhr in den Kellerbereich eines Hauses in der Beinsteiner Straße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerräumen und durchsuchten diese. Nach aktuellen Kenntnissen wurde nichts entwendet. An den Kellertüren entstand Sachschaden. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zur Tat oder zu den Tätern unter der Telefonnummer 07151 41798.

Fellbach: Starke Rauchentwicklung in Gebäude

Am Dienstag, gegen 00:25 Uhr kam es in der Ringstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Topf mit Essen wurde auf einem Herd erwärmt und offenbar vergessen. Dadurch kam es zu einer größeren Rauchentwicklung. Das gesamte Gebäude wurde vorsorglich evakuiert und durchgelüftet. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

