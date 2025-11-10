PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: "Globaler Klimastreik" - Demonstration am Freitag, 14.11.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag (14.11.2025) findet in Bonn eine Demonstration unter dem Motto "Globaler Klimastreik " statt. Die Veranstalter von "Fridays for Future Bonn" rechnen mit rund 500 Teilnehmenden.

Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Vivatsgasse, Budapester Straße, Thomas-Mann-Straße, Maxstraße, Heerstraße, Dorotheenstraße, Adolfstraße, Georgstraße, Paulstraße, Breite Straße, Elisabeth-Selbert-Platz, Oxfordstraße, Friedensplatz, Sternstraße, Markt, Bischofsplatz, Am Hof, Martinsplatz

Die Versammlung endet gegen 21:00 Uhr wieder auf dem Münsterplatz. Für die Dauer der Versammlungen kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Bonner Polizei wird die Demonstrationen begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

