POL-BN: Rheinbach-Flerzheim/Köln-Porz: 34-Jähriger nach Bedrohung mit Schusswaffe in Gewahrsam genommen

Rheinbach, Köln (ots)

Nach einer Bedrohung mit Schusswaffe in Rheinbach-Flerzheim in der Nacht zu Samstag (08.11.2025) hat die Polizei am Samstagabend einen 34-jährigen Mann in Köln-Porz in Gewahrsam genommen. Er steht im Verdacht, eine 27-jährige Bekannte sowie deren 31-jährige Nachbarin gegen 03:20 Uhr vor einem Mehrparteienhaus in Flerzheim mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Nachdem die Polizei gerufen wurde, war der 34-Jährige davongefahren.

Die Kriminalwache der Bonner Polizei übernahm daraufhin in engem Austausch mit der Polizei Köln die Ermittlungen gegen den Mann. Nach der Vernehmung der Geschädigten und weiteren Maßnahmen wurde der 34-Jährige am Samstagabend gegen 18:45 Uhr in seiner Wohnung in Porz von hinzugezogenen Spezialeinheiten in der Wohnung fixiert und in Gewahrsam genommen. Bei dem Zugriff wurde der Mann leicht verletzt. Nach einer Behandlung im Krankenhaus werden Folgemaßnahmen geprüft. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

