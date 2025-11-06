Polizei Bonn

POL-BN: Bad-Honnef: Versuchter Straßenraub - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Straßenraub am späten Mittwochabend (05.11.2025) in Bad Honnef und bittet um Hinweise.

Zur Tatzeit, gegen 23:00 Uhr, näherte sich ein noch unbekannter Mann in Höhe des Friedhofs an der Einmündung Linzer Straße/Menzenberger Straße einem 21-jährigen Passanten. Nach dem derzeitigen Sachstand forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Dabei soll er eine Schusswaffe gezeigt haben. Als der 21-Jährige angab, beides nicht mitzuführen, entfernte sich der Täter in südliche Richtung.

Im Rahmen einer durch die alarmierte Polizei sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht angetroffen werden. Nach den bisherigen Angaben liegen zu ihm folgende Beschreibungsmerkmale vor:

etwa 20-25 Jahre alt - etwa 165 cm groß - blonde Haare - Bart - bekleidet mit einem schwarzen Pullover der Marke Adidas mit roten Streifen auf den Ärmeln sowie einer schwarzen Jogginghose - sprach akzentfrei deutsch

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zu dem versuchten Raub übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Wer Beobachtungen in Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell