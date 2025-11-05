Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Autofahrer touchiert noch unbekannten Radfahrer - Polizei bittet um Kontaktaufnahme

Königswinter (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 21.10.2025 (Dienstag) in Königswinter ereignet hat, um Kontaktaufnahme eines bislang unbekannten Radfahrers.

Nach Zeugenaussagen hatte der Radfahrer zur Unfallzeit gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung an der Dollendorfer Straße/Ölbergstraße in Königswinter-Heisterbacherrott an einer Rotlicht zeigenden Ampel gewartet. Ein mittlerweile ermittelter 79-jähriger Autofahrer soll dann mit seinem Pkw in erkennbar unsicherer Fahrweise an dem Radfahrer vorbeigefahren sein. Dabei soll das Fahrzeug den Zweiradfahrer touchiert haben. Der unbekannte Mann setzte seine Fahrt ebenso fort, wie auch der 79-jährige Autofahrer.

Letztlich führten Ermittlungen an der Halteranschrift des Pkw zur Identifizierung des Autofahrers. Der Radfahrer hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet und ist weiterhin unbekannt.

Die Polizei bittet den Radfahrer sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell