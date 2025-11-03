Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Rheinbach (ots)

Am Samstagabend (01.11.2025) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von einem aufgebrochenen Handwerkerfahrzeug in Rheinbach.

Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 20:30 Uhr, um die Hecktür an dem auf einem Parkplatz an der Münstereifeler Straße geparkten Peugeot Boxer aufzubrechen und diverse hochwertige Werkzeuge, eine Tauchausrüstung sowie ein Photovoltaikmodul mit Zubehör aus dem Innenraum zu entwenden. Das Tatgeschehen blieb nach bisherigem Kenntnisstand unbeobachtet.

Das zuständige Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei hat die aktuellen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

