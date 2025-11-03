Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 41-jährige Fußgängerin angefahren - Autofahrer flüchtete

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeugführer eines hellgrauen Pkw, der am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) in Bonn-Duisdorf eine 41-jährige Fußgängerin angefahren haben soll.

Zur Unfallzeit gegen 14:20 Uhr wollte die Geschädigte am Schieffelingsweg bei Grünlicht die Fußgängerfurt in Richtung der Bushaltestelle Im Feldpütz überqueren. Zum selben Zeitpunkt befuhr das hellgraue Auto den Schieffelingsweg in Richtung Villemombler Straße. Als die 41-Jährige die Fahrbahn querte, wurde sie von dem Pkw am Unterschenkel erfasst und leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer, der etwa 50 Jahre alt sein soll und mit kräftiger Statur sowie kurzen, schwarzen Haaren beschrieben wird, hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr dann in Richtung Villemombler Straße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den flüchtigen Pkw beobachtet? Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben kann wird gebeten, sich unter 0228 15-0 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell