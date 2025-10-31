Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstag (30.10.2025) in Bonn-Küdinghoven die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die bislang unbekannten Täter drangen durch das gewaltsames Öffnen der Terrassentür in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr in das Haus in der Hangstraße ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob bzw. was die Täter bei dem Einbruch entwendeten ist bislang nicht bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

