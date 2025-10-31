Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Duisdorf

Bonn (ots)

Am kommenden Mittwoch, den 05. November 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in Duisdorf ein. Das Polizei-Mobil steht "Am Schickshof" in Duisdorf von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Kriminalität zum Nachteil von Senioren, Taschendiebstahl und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz sowie der zuständige Bezirksdienstbeamte stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt vor Ort individuell beraten zu lassen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell