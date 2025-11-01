Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Unbekannte beschädigen Seitenscheiben an zwei Linienbussen - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025), gegen 19:45 Uhr, wurde die Bonner Polizei nach Bonn-Tannenbusch alarmiert.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatten dort noch unbekannte Täter gegen 19:40 Uhr auf der Riesengebirgsstraße, in Höhe der Hausnummer 4, zwei Seitenscheiben an einem Bus der Linie 602 in Fahrtrichtung Tannenbusch beschädigt. Der Fahrer sowie die im Bus anwesenden Fahrgäste blieben unverletzt.

Zum gleichen Zeitpunkt waren an einem entgegenkommenden Linienbus der Linie 602 in Fahrtrichtung Stadthaus/Waldau ebenfalls zwei Seitenscheiben beschädigt worden. Der Bus befand sich zur Tatzeit an der Bushaltestelle "Chemnitzer Weg". Auch hier blieben Fahrer und die drei Insassen des Busses unverletzt.

Die alarmierte Bonner Polizei übernahm umgehend die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen und sperrte die Tatörtlichkeit ab. An den beschädigten Bussen wurden Spuren gesichert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren die Busse mit Steinen und Pyrotechnik beworfen worden.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell