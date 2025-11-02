Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Fenster der Kreisgeschäftsstelle von Bündnis90/Die Grünen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (02.11.2025) ist die Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen in der Bonner Nordstadt beschädigt worden. Es wurde niemand verletzt, es entstand leichter Sachschaden.

Am Sonntagmittag hatte eine Mitarbeiterin der Kreisgeschäftsstelle ein beschädigtes Fenster an dem Haus in der Dorotheenstraße festgestellt und die Polizei verständigt.

Kriminalbeamtinnen und -beamte der Bonner Polizei übernahmen die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort. Nach dem aktuellen Sachstand wurde die Beschädigung an der Fensterscheibe durch einen pyrotechnischen Gegenstand verursacht. Bislang haben sich im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen keine Täterhinweise ergeben. Aufgrund von Zeugenbefragungen im Umfeld des Tatortes, lässt sich die Tatzeit vermutlich auf 00:10 Uhr bis 00:30 Uhr eingrenzen. Anwohner hatten zu dieser Zeit einen lauten Knall wahrgenommen.

Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an poststelle.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell