Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Niederholtorf: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwerstverletzt

Bonn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen (03.11.2025) gegen 07:25 Uhr auf der Löwenburgstraße in Bonn-Niederholtorf.

Zur Unfallzeit befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Löwenburgstraße in Richtung Pützchens Chaussee. Zu diesem Zeitpunkt hielt ein in selber Fahrtrichtung fahrender Bus an der Haltestelle Am Waldrand, an der die Richtungsfahrbahnen der Löwenburgstraße durch eine Verkehrsinsel baulich voneinander getrennt sind. Hinter dem Bus warteten bereits zwei weitere Pkw. Nach bisherigem Sachstand fuhr der 23-Jährige dann auf die Gegenfahrbahn und überholte die beiden wartenden Pkw und den Bus verbotswidrig, indem er links an der Verkehrsinsel vorbeifuhr. Dabei erfasste er einen 16-Jährigen, der die Löwenburgstraße aus Richtung Am Waldrand kommend auf einem Tretroller querte. Der Jugendliche erlitt dabei schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nach erfolgter Erstversorgung vor Ort zur weiteren intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf. Unklar ist bislang, ob von der Polizei nicht mehr angetroffene Personen und insbesondere Kinder den Unfall beobachtet haben und sich durch das Geschehen belastet fühlen. Die Beamtinnen und Beamten bitten in diesem Falle um eine Kontaktaufnahme unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de, um Hilfsangebote machen zu können.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell