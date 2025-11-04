Polizei Bonn

POL-BN: Bonn - Bad Godesberg: Telefonbetrüger nehmen 88-jährige Seniorin ins Visier - Festnahme von Geldabholer und Fahrer

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Montag (03.11.2025) in Bad Godesberg zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Telefonbetrug festgenommen.

Zuvor hatten Telefonbetrüger eine 88-jährige Frau ins Visier genommen. Am Telefon hatte man der Seniorin eine Lügengeschichte aufgetischt und sich dabei als angebliche Polizisten ausgegeben. Nach mehreren angeblichen Diebstahlsdelikten im Wohnumfeld, seien auch die Wertsachen der Frau in Gefahr. Die Wertsachen würden von der Polizei durch einen verdeckten Ermittler gesichert und in Verwahrung genommen. Die 88-jährige vereinbarte daraufhin gutgläubig einen Übergabetermin in ihrer Wohnung im Ortsteil Alt-Godesberg.

Nachdem ein sogenannter Geldabholer in der Wohnung erschien, rief die Seniorin ihren Sohn an, um ihm den Umstand mittzuteilen. Dieser wiederum verständigte sofort über den Notruf die Polizei. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten den 22-jährigen Geldabholer nach kurzer Flucht aus dem Mehrfamilienhaus stellen und vorläufig festnehmen. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten schließlich auch zur vorläufigen Festnahme eines 18-Jährigen Fahrers, der in einem Pkw in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden konnte.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde sowohl der 18-Jährige, der bei der Gelübergabe als Fahrer fungierte, als auch der 22-Jährige Geldabholer mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des auf Betrugsdelikte spezialisierten Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei dauern an.

Die Polizei rät:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte

- Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeiwache.

