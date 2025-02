Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Raub am Bahnhof Wollmatingen - Polizei sucht Zeugen (16.02.2025)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag einen Mann am Bahnhof in Wollmatingen ausgeraubt. Gegen Mitternacht befand sich der 31-Jährige im Zug der SBB in Fahrtrichtung Singen. Bereits dort kam es zum Streit mit den drei unbekannten Tätern die sich laut und provozierend verhielten. An der Haltestelle KN-Wollmatingen zogen die Unbekannten den 31-jährigen aus dem Zug, packten ihn am Kragen und schlugen mehrfach auf ihn ein. Anschließend nahmen sie ihm den Geldbeutel und eine Kleinstmenge mitgeführte Betäubungsmittel ab und flüchteten.

Zu den drei Männern liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180-190 Zentimeter groß. Einer der drei trug eine Calvin Klein Basecap und einen Vollbart, ein weiterer eine rote Jacke.

Zeugen des Streits im Zug und Personen, die den Übergriff auf dem Bahnhof beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

