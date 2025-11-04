PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsamer Pressetermin des Polizeipräsidiums Bonn mit dem Lions Club BONN-LIONA und dem Verein Frauen helfen Frauen e.V. zum Thema häusliche Gewalt - Einladung für Pressevertreter am 07.11.2025

Bonn (ots)

Zum Thema häusliche Gewalt empfängt Polizeipräsident Frank Hoever am Freitag, den 07.11.2025, um 10:00 Uhr, im Bonner Polizeipräsidium Ansprechpartnerinnen des Lions Club BONN-LIONA und des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. Der Verein Frauen helfen Frauen e.V. betreibt die Frauenberatungsstelle sowie das Autonome Frauenhaus Bonn.

Der Polizeipräsident informiert über die Entwicklung der Fallzahlen der häuslichen Gewalt und den hohen Stellenwert des Themas in der polizeilichen Arbeit. Gemeinsam mit zwei Polizeibeamtinnen aus dem Wachdienst und einer Opferschützerin des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz gibt er Einblicke in das polizeiliche Einschreiten vor Ort und die Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen.

Die Ansprechpartnerinnen des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. berichten über die Situation vor Ort und ihre Hilfsangebote.

Die Präsidentin des Lions Club BONN-LIONA stellt die Aktionen des Clubs zur Unterstützung des Frauenhauses dar.

Pressevertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Die Veranstaltung findet

am Freitag, 07.11.2025,

um 10:00 Uhr, im Foyer des Polizeipräsidiums Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn,

statt.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis Donnerstag (06.11.2025), 14:00 Uhr unter pressestelle.bonn@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

