Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Polizei nimmt 35-jährigen Mann nach "Mitleidsbetrug" fest

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Mittwoch (04.11.2025) in Bonn-Dottendorf einen 35-jähriger Mann festgenommen. Er hatte zusammen mit weiteren noch unbekannten Mittätern in betrügerischer Absicht eine 75-jährige Frau ins Visier genommen.

Die Seniorin erhielt am 29.10.2025 erstmals einen Anruf von den Betrügern. In dem Telefonat gab man sich als Teppichverkäufer aus. Der verstorbene Mann sei guter Kunde ihres Geschäftes in Bonn gewesen. Da das Teppichgeschäft in Kürze von Bonn in die Schweiz ziehe, wolle man der Frau zum Abschied einen Teppich schenken. Die war der "Türöffner" für die Betrüger. Am Nachmittag erschienen dann auch zwei Männer in der Wohnung der Geschädigten und übergaben einen kleinen minderwertigen Teppich als Geschenk. Der Seniorin wurde dann eine Geschichte von angeblichen Geldsorgen aufgetischt. Teppiche würden beim Zoll festhängen, die man auslösen müsse. Die hilfsbereite 75-Jährige übergab den beiden Männern schließlich Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Betrüger meldeten sich daraufhin noch mehrfach telefonisch bei der Frau, die mittlerweile Verdacht schöpfte. Sie verständigte die Polizei. Nachdem die Betrüger angekündigt hatten, die Wohnung der 75-Jährigen erneut aufzusuchen, um sich von ihr noch mehr Geld zu leihen, warteten dort bereits Zivilfahnder der Bonner Polizei. An der Wohnschrift erschien dann am gestrigen Mittwoch der 35-Jährige Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Er wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde er nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen auch zu den Mitttätern werden von dem auf Betrugsdelikte spezialisierten Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell