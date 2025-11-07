Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (06.11.2025) zwischen 08:00 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Rochusweg in Bonn-Dottendorf eingebrochen.

Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf den Balkon im Obergeschoss des Hauses und brachen ein Fenster auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell