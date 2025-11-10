Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Kripo ermittelt

Bonn (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Samstag (08.11.2025) in ein Einfamilienhaus im Bonner Ortsteil Küdinghoven eingebrochen.

In der Tatzeit von 14:30 Uhr bis 18:55 Uhr verschafften sich die Täter, vermutlich über die Terassentür, Zugang zu dem Haus auf der Broichstraße. Die Wohnräume wurden einbruchstypisch durchsucht und die Täter entwendeten Schmuck, um daraufhin unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell