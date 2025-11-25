Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Fußgänger angefahren

Aalen (ots)

Ellwangen: Fußgänger angefahren

Am Dienstagmittag gegen 11:15 Uhr musste ein 25-Jähriger mit seinem LKW in der Straße Schöner Graben rangieren. Hierbei übersah er einen 81-jährigen Fußgänger und touchierte diesen. Hierbei stürzte der Fußgänger und verletzte sich leicht.

Lorch: Diebstahl aus PKW

Aus einem Ford, der im Sonnenweg geparkt war, wurden zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eine Kreditkarte, eine Versichertenkarte, eine blaue Armbanduhr und etwa 300-400 Euro Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Durlangen: Unfallflucht

Ein Ford Kuga, der in einer Hofeinfahrt in der Leintalstraße geparkt war, wurde am Samstag zwischen 19 Uhr und 23 Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell