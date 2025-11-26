Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Trickdiebstahl und Parkrempler

Aalen (ots)

Mainhardt: Einbruch in Wohnhaus

Ein Einbrecher hebelte zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag ein Fenster eines Wohnhauses im Keltenring auf und stieg durch dieses ein. Im Haus durchsuchte er verschiedene Schränke und Behältnisse und entwendete vermutlich Schmuck. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07903/940016 beim Polizeiposten in Mainhardt zu melden.

Untermünkheim: Trickdiebstahl-Polizei sucht Hinweise

Zwei Trickdiebinnen waren am Dienstag im Wohngebiet rund um die Straße Im Bühl unterwegs und machten Beute. Gegen 11.30 Uhr klingelte eine der beiden am Wohnhaus einer Seniorin und bot ihr Mistelzweige gegen eine Spende an. Die Bewohnerin willigte ein und ging ins Haus, um 10 Euro zu holen. Die Trickdiebin folgte ihr ungefragt und beobachtete die Bewohnerin vermutlich. Nachdem die Diebin das Geld erhalten hatte, verließ sie das Haus, kehrte jedoch kurze Zeit später mit ihrer Komplizin zurück. Beide redeten auf die Seniorin ein und baten irgendwann um ein Glas Wasser, um der Bewohnerin erneut ins Haus zu folgen. Während eine der beiden das Wasser trank, entwendete die andere zunächst unbemerkt das Bargeld der Geschädigten. Erst abends fiel der Diebstahl von mehreren hundert Euro auf. Die Diebinnen waren dunkel gekleidet, trugen Kopftücher und hatten eine schlanke Statur. Sie werden zwischen 40 bis 50 Jahre alt beschrieben und sprachen gebrochenes Deutsch. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall erbittet nun um weitere Hinweise auf die beiden Frauen bzw. Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen. Womöglich klingelten diese noch an weiteren Wohnhäusern oder fielen an anderen Stellen in Untermünkheim auf.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen oftmals eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Der Glas Wasser-Trick ist einer von mehreren bekannten Maschen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Rund 7000 Euro Schaden verursachte eine 75-jährige Opel-Fahrerin, als sie am Dienstag gegen 10.15 Uhr beim Einparken im Leonhard-Kern-Weg einen Mercedes touchierte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell