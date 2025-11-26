PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Farbschmierereien

Aalen (ots)

Spiegelberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:55 Uhr missachtete eine 61-jährige Fahrerin eines VW-Crafter in der Straße Lauterbach das Rechtsfahrgebot. Ein entgegenkommender 18-jähriger Audi-Fahrer wich mit seinem Fahrzeug so weit es ging nach rechts aus, konnte jedoch ein Touchieren der Fahrzeuge nicht verhindern. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 16:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda, der auf dem Parkplatz der Berufsschule im Heiniger Weg abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Um Hinweise zum unbekannten Verursacher bittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach/Schmiden: Unterstandshütte mit Farbe beschmiert

Einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachten unbekannte Farbschmierer an einer Unterstandshütte im Reuteweg. Die Unbekannten sprühten den Schriftzug "1893" auf die Innenwand der Hütte. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 0711 57720.

Waiblingen: Farbschmierereien politisch

Zwischen Sonntag und Montag wurde eine Betonwand in der Jesistraße / Ecke Stuttgarter Straße mit Slogans und Symbolen, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sind, beschmiert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

