Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

In der Stuttgarter Straße fuhr am Mittwochvormittag ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf einen anderen Mercedes auf, der von einem 68-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Unfall, der sich gegen 10 Uhr ereignete, entstand rund 13.000 Euro Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

