POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Auffahrunfall
In der Stuttgarter Straße fuhr am Mittwochvormittag ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf einen anderen Mercedes auf, der von einem 68-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Unfall, der sich gegen 10 Uhr ereignete, entstand rund 13.000 Euro Schaden.
