POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Aalen (ots) - Schwaikheim: Unfall auf B14 Am Mittwoch, gegen 07:40 Uhr war ein 43-jähriger Seat-Fahrer auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Schwaikheim fuhr er aus Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Mitsubishi einer 55-jährigen Fahrerin auf. Bei dem Unfall wurde die 55-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Fellbach: ...

