POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am frühen Samstagabend um 18:14 Uhr fuhr ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Ernst-Hilker-Straße in Detmold in Fahrtrichtung Barntruper Straße. Auf Höhe einer Fußgängerüberquerungshilfe fuhr dieses unvermittelt über den Fahrstreifen und stieß dort gegen einen in dieselbe Richtung fahrenden Opel eines 35-Jährigen aus Detmold. Durch den Anstoß verletzte sich das Kind. Es wurde mittels eines Krankenwagens in das Klinikum nach Detmold transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05231 609-0 in Verbindung zu setzen.

