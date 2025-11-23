PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-OT Holzhausen - unter Drogeneinfluss den Straßenverkehr gefährdet

Lippe (ots)

Am späten Freitagabend überholte um 23:55 Uhr ein 21-Jähriger aus Löhne mit seinem Audi RS e-tron GT im Kreuzungsbereich der Hauptstraße ein weiteres Fahrzeug. Auch aufgrund der folgenden deutlich unsicheren Fahrweise wurde der hochmotorisierte PKW und sein Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dieser konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Bei dem 21-Jährigen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

