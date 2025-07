Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Lindenhof, Parkplatz, Mittwoch, der 23.07.2025, 11:00 Uhr. Ein 68- jähriger PKW Fahrer aus Langelsheim stieß beim Rangieren rückwärts gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW einer Firma aus Goslar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell