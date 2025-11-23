PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Kfz-Zubehörhandel

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 05:02 Uhr kam es zu einem Einbruch in 32108 Bad Salzuflen in der Schülerstraße. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich durch Aufhebeln eines Nebeneingangs Zugang zu einem Kfz-Zubehörgeschäft und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen TeleCash-Automaten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Schülerstraße oder angrenzenden Bereichen verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

