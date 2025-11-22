Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-OT Bega - Wohnhausbrand

In der Nacht vom Freitag, 21.11.2025 auf Samstag, 22.11.2025, kam es in Dörentrup-Ortsteil Bega, Bahnhofstraße, zu einem Wohnhausbrand eines Einfamilienhauses. Etwa gegen 00.30 Uhr gingen die ersten Anrufe bei den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei ein, bei denen die Melder ein Haus im Vollbrand meldeten. Das Haus brannte in der Folge vollständig nieder und ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Dörentrup war mit starken Kräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Objekte vermeiden. Die intensiven Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Der Brandort wurde unmittelbar von der Polizei beschlagnahmt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen vor Ort, konnte ein Leichnam in der Brandruine aufgefunden werden. Ermittlungen über den Hintergrund der Geschehnisse dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen machen können, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231 609-0.

