POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in zwei Wohnungen.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagabend und Donnerstagmorgen (16. - 20.11.2025) drangen bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus in der Holunderstraße ein. Vom Keller aus verschafften sich die Täter weiter gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen im Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon: (05231) 6090.
