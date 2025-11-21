PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Augustdorf/Lage/Velbert. 13-Jähriger aus Augustdorf weiterhin vermisst.

Lippe (ots)

Der seit dem 13.11.2025 vermisste 13-jährige aus Augustdorf wird weiterhin gesucht (wir berichteten am 14.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6158706). Der Jugendliche hält sich normalerweise überwiegend im Bereich Lage auf, hat jedoch auch Bezüge nach Velbert (NRW). Eine Eigengefährdung aufgrund des Alters kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung weiterhin um Unterstützung bei der Suche nach ihm. Ein Foto und eine Beschreibung des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/186312

Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle unter 110.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

