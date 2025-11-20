POL-LIP: Barntrup. Über Keller in Wohnhaus eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Lortzingstraße war ein Wohnhaus zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag (17. - 19.11.2025) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten gewaltsam eine Kellertür, um ins Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Uhren und ein Sparbuch gestohlen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
