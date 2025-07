POL-PDLD: Unfall mit verletzter Leichtkraftradfahrerin

Lustadt (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstagabend das Türschloss an einem in der Kirchstraße in Lustadt abgestellten Wohnmobil beschädigt. Der Geschädigten fiel der Schaden gegen 21:15 Uhr auf, welcher um 17:00 Uhr noch nicht sichtbar war. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 ...

