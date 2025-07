Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Lustadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstagabend das Türschloss an einem in der Kirchstraße in Lustadt abgestellten Wohnmobil beschädigt. Der Geschädigten fiel der Schaden gegen 21:15 Uhr auf, welcher um 17:00 Uhr noch nicht sichtbar war. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell