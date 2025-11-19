Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrecher wecken Bewohner und flüchten.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19.11.2025) gegen 3 Uhr verschafften sich Einbrecher nach ersten Erkenntnissen über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Niewalder Straße. Anschließend suchten sie im Haus nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Beim Betreten eines Schlafzimmers weckten sie einen Bewohner des Hauses. Ertappt flüchteten sie in unbekannte Richtung aus dem Haus. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an: Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

