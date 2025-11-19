POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Steinplatte von Kirchengemeinde beschädigt.
Lippe (ots)
Im Falkenweg beschädigten bislang Unbekannte am Samstagmittag (15.11.2025) gegen 12.30 Uhr die Steinplatte im Innenhof einer Kirchengemeinde durch Steinwürfe. Ein Zeuge beobachtete zwei männliche Jugendliche im geschätzten Alter von 13-14 Jahren. Es entstand an der Steinplatte ein Schaden von etwa 200 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zu der Tat.
