PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Kiosk - Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

In der Mittelstraße sind Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag (16./17.11.2025) in einen Kiosk eingestiegen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt. Einsatzkräfte wurden unmittelbar alarmiert. Bei Eintreffen waren die Täter bereits flüchtig. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Tabakwaren entwendet. Eine Blutspur, beginnend an der Tatörtlichkeit und endend an einer Wohnungstür in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus, führte die Ermittler zu einem 22-jährigen und einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Bei einer Vorführung am Dienstag (18.11.2025) ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den 22-Jährigen aus Soest an. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Sina Köhne
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:05

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. E-Roller am Bahnhof gestohlen.

    Lippe (ots) - Ein 17-jähriger Detmolder meldete bei der Polizei den Diebstahl seines E-Rollers (Nova Motors). Das Fahrzeug war am Freitagmorgen (14.11.2025) gegen 7 Uhr am Bahnhof in Horn abgestellt worden. Als der Besitzer am selben Tag um 16:15 Uhr zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Das Kleinkraftrad, ein schwarzer E-Roller mit grünen Versicherungskennzeichen, war abgeschlossen und zusätzlich mit einer ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:48

    POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Schwerer Verkehrsunfall auf der B1.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (18.11.2025) kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B1 im Bereich der Abfahrt Kohlstädt frontal miteinander, so dass insgesamt fünf Männer Verletzungen erlitten. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 8.10 Uhr in Richtung Horn-Bad Meinberg und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren