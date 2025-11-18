Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Kiosk - Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

In der Mittelstraße sind Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag (16./17.11.2025) in einen Kiosk eingestiegen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt. Einsatzkräfte wurden unmittelbar alarmiert. Bei Eintreffen waren die Täter bereits flüchtig. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Tabakwaren entwendet. Eine Blutspur, beginnend an der Tatörtlichkeit und endend an einer Wohnungstür in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus, führte die Ermittler zu einem 22-jährigen und einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Bei einer Vorführung am Dienstag (18.11.2025) ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den 22-Jährigen aus Soest an. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an.

