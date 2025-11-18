PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Pkw-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lkw.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (17.11.2025, 10:30 Uhr) fuhr ein 62-jähriger Mann aus Leopoldshöhe mit seinem VW T-Roc auf der Detmolder Straße (B 66) in Richtung Helpup. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er auf Höhe des neu errichteten Zubringers auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem MAN-Lkw, der von einem 46-jährigen Bielefelder gesteuert wurde und aus entgegengesetzter Richtung kam. Der Pkw und der Lkw wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Detmolder Straße voll gesperrt erden.

