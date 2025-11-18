Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fortschreibung 1: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Frau identifiziert, weiterer Stand der Ermittlungen

Kreis Olpe (ots)

Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben eine Fortschreibung ihrer Pressemitteilung zu o.a. Sachverhalt veröffentlicht.

Sie gelangen unter folgendem Link zu der Mitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6160795

