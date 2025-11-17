PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrt endet vor Baum

Attendorn (ots)

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Sonntag (16. November) Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der "Finnentroper Straße" (L539) im Bereich Biggen. Ein Fahrzeugführer hatte kurz nach 3 Uhr im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Auto verloren. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter, touchierte mehrere Sträucher und kollidierte letztlich mit einem Baum. Als die Beamten vor Ort eintrafen, befanden sich zwei Personen an der Unfallstelle. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich dem Mann und der Frau nur um Beifahrer in dem Fahrzeug handelte. Der Fahrzeugführer und ein weiterer Beifahrer hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt. Die Personen konnten jedoch wenig später an der Wohnanschrift des Unfallfahrers angetroffen werden. Der mutmaßliche Fahrzeugführer (29 Jahre) wies dabei Anzeichen für eine mögliche Alkoholisierung auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Sein Auto - ein Hyundai i30 mit ausländischem Kennzeichen - wurde sichergestellt. Der Schaden an dem Fahrzeug wurde auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

