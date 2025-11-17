POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall
Attendorn (ots)
Am Freitagmorgen (14. November) ereignete sich gegen 7:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße" in Attendorn. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf den vorausfahrenden PKW einer 36-Jährigen aufgefahren, als diese vor dem Abbiegen ihr Fahrzeug zunächst abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
