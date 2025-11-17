Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Am Freitagmorgen (14. November) ereignete sich gegen 7:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße" in Attendorn. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf den vorausfahrenden PKW einer 36-Jährigen aufgefahren, als diese vor dem Abbiegen ihr Fahrzeug zunächst abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

