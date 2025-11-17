Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Serkenrode

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag (14. November) zwischen 17:30 Uhr und 22:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der "Patenbergstraße" eingebrochen. In der Wohnung wurden offenbar diverse Schränke nach möglicher Tatbeute durchsucht. Den Tätern fielen dabei zwei Uhren sowie eine Münzsammlung in die Hände. Der Sach- und Beuteschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell