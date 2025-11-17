PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Serkenrode

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag (14. November) zwischen 17:30 Uhr und 22:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der "Patenbergstraße" eingebrochen. In der Wohnung wurden offenbar diverse Schränke nach möglicher Tatbeute durchsucht. Den Tätern fielen dabei zwei Uhren sowie eine Münzsammlung in die Hände. Der Sach- und Beuteschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:54

    POL-OE: Autofahrer fällt in Girkhausen auf

    Wenden (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am späten Samstagabend (15. November) in Girkhausen kontrolliert. Polizeibeamte hatten ihn mit seinem Fahrzeug gegen 23:25 Uhr angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 24-Jährige wurde daraufhin zur ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:52

    POL-OE: Tatverdächtiger nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

    Olpe (ots) - Ein 32-Jähriger wurde am späten Freitagabend (14. November) in Olpe vorläufig festgenommen. Gegen 23:30 Uhr war der Mann in der Straße "Falkenweg" aufgefallen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er sich Zutritt zu einem Lagerraum im Bereich eines Carports verschafft. Aus diesem hatte er offenbar alkoholische Getränke entwendet. Zudem setzte er dort ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 07:58

    POL-OE: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und des Polizeipräsidiums Hagen

    Kreis Olpe (ots) - Die Staatsanwaltschaft Siegen und das Polizeipräsidium Hagen haben eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht. Sie finden diese unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6159512 Rückfragen richten Sie bitte an die Pressestelle des PP Hagen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen Telefon: 02761 9269-2200 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren